Одной из тем оперативного совещания стал ямочный ремонт дорог на территории Мурманской области в 2024 году

«Помимо этого, ямочный ремонт пройдёт в 16 муниципальных образованиях почти на 77 тысячах квадратных метров. В ряде муниципалитетов региона уже приступили к дорожным работам», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Подробнее о планах по ямочному ремонту доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

На сегодняшний день проведено обследование участков федеральной дороги Р-21 «Кола» и выявлено 209 квадратных метров покрытия с дефектами, которые устранены на 100%. На региональных дорогах продолжается обследование на предмет выявления участков дорог, требующих проведения ямочного ремонта, на данный момент устранено 119 квадратных метров аварийных дефектов покрытия.

На сегодняшний день к дорожным работам уже приступили в Мурманске, Североморске, в Апатитах, ЗАТО Александровск и в Кандалакшском районе.

«Обследования дорог после схода снежного покрова проводятся регулярно. В первую очередь оперативно устраняются дефекты покрытия, которые значительно влияют на безопасность дорожного движения. Основные работы по ямочному ремонту начнутся в мае после запусков асфальтобетонных заводов и наступления благоприятных погодных условий», – уточнила Юлия Полиэктова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на портале «Наш Север» появилась возможность сообщить об обнаруженных дефектах на дорогах федерального, регионального и местного значения Мурманской области. Для этого в разделе «Подать обращение» необходимо отправить обращение с указанным описанием: муниципалитет, наименование улицы, где обнаружен дефект дорожного полотна, приложить фотографию (желательно с привязкой к номеру дома).