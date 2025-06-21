Однозначный выбор в пользу безналичной оплаты сделали примерно 10% россиян - Банк России

Половина респондентов держат при себе запас банкнот и монет на случай, если нет возможности платить безналично, треть — хранят в наличных свои сбережения.

Почти столько же, 9%, расплачиваются исключительно наличными деньгами.

Как показали результаты социологического исследования ЦБ РФ, люди ценят безналичные сервисы за скорость, простоту и удобство. Чаще всего они рассчитываются банковской картой (77%), на втором месте — мобильные переводы и онлайн-банки (44%), на третьем — Система быстрых платежей (34%).

Наличную оплату выбирают преимущественно из-за возможности совершить её в любом месте и в любое время. Четверть опрошенных граждан пользуются наличными в повседневных расчётах — чаще всего в небольших магазинах, на рынках, заправках или при оплате проезда в общественном транспорте.

Половина респондентов держат при себе запас банкнот и монет на случай, если нет возможности платить безналично, треть — хранят в наличных свои сбережения (наглядно на диаграммах).

Диаграммы: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/55981/results_2024.pdf