Одобрен проект дноуглубления акватории и водных подходов к комплексу «Лавна» в порту Мурманск

ФАУ «Главгосэкспертиза России» рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на дноуглубление акватории и водных подходов к комплексу перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Как сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России», проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкпертизы России, предусмотрено дноуглубление акватории и водных подходов к комплексу перегрузки угля «Лавна». Проектируемый участок работ расположен у западного побережья Кольского залива в районе устья реки Лавна, между поселками Мишуково и Междуречье. Проектная отметка дна на внешних подходах составляет минус 21,15 метров.

После проведения работ проектная отметка дна в районе маневрово-операционной акватории причалов составит минус 20,9 метра. Общая площадь дноуглубления – свыше 210,5 тысячи кв. метров. Для движения максимального расчётного судна проектом также предусмотрено разворотное место диаметром 550 метров.

Напомним, строительство морского торгового порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива началось осенью 2021 года. Основной задачей терминала на первом этапе станет перегрузка угля, в дальнейшем его планируют развивать как универсальный грузовой порт.