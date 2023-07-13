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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 09:30

Одобрена проектная документация на строительство объектов перегрузочного комплекса СПГ в акватории губы Ура в Баренцевом море, рассчитанного на выполнение до 600 судозаходов в год

Проектная документация на строительство объектов 2-го и 3-го этапов комплекса по перегрузке сжиженного природного газа в акватории губы Ура в Баренцевом море получила положительное заключение Главгосэкспертизы в рамках экспертного сопровождения.

Как сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России», проект реализуется благодаря расширению границ ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области по постановлению правительства РФ №141 от 10 февраля 2022 года. Якорным резидентом ТОР является ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ранее построивший Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Его проекты также одобрила Главгосэкспертиза России.

Участок строительства морского перегрузочного терминала СПГ расположен на акватории губы Ура в Баренцевом море. Проектный грузооборот с учётом приёма СПГ с судов-газовозов ледового класса на полный вариант развития составляет 20,875 млн тонн в год. Проектный грузооборот по отгрузке СПГ на суда без ледового усиления на полный вариант развития составляет 20,560 миллиона тонн в год. Комплекс портовых сооружений и объектов инфраструктуры, с учётом реализации 2-го и 3-го этапов строительства, рассчитаны на выполнение до 600 судозаходов в год.

В ходе экспертного сопровождения эксперты Главгосэкспертизы провели оценку соответствия внесенных изменений в проектную документацию установленным требованиям. В том числе были рассмотрены корректировки в связи с уточнением или изменением конструктивных и объёмно-планировочных решений по отдельным сооружениям и объектам, а также корректировки, связанные с внесением этих и иных изменений в проектно-сметной документации.

Застройщик — ООО «Арктическая перевалка». Генеральный проектировщик — АО «ГТ Морстрой».

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