Комиссия министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрила заявку очередного кандидата в резиденты территории опережающего развития «Столица Арктики». Компания «Пондера Арктик» выступит подрядчиком в проекте по созданию мощностей и укрупнительной сборке завода по производству сжиженного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого «НОВАТЭК». Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе традиционного оперативного совещания, которое он провел по видеоконференцсвязи из Москвы.

«Одобрена шестая заявка на получение статуса резидента ТОР «Столица Арктики». Заключение соглашения с «Пондера Арктик» создаст в регионе 630 новых рабочих мест», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также сообщил, что еще одна компания из Мурманской области вошла в состав резидентов Арктической зоны Российской Федерации. База отдыха «Гольфстрим 51» будет способствовать развитию туризма в Печенгском округе. Размер инвестиций в проект – почти 2 млн рублей.

«Напомню, по объему инвестиций Мурманская область вошла в топ-10 субъектов страны. Приглашаю потенциальных инвесторов к работе на территории региона. Сегодня и крупные проекты, и малый и средний бизнес подпадают под льготный режим налогообложения в рамках ТОР и АЗРФ», – подчеркнул Андрей Чибис.