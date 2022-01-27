Одобрена заявка Мурманской области на финансирование модернизации котельной в Оленегорске

27 января прошло заседание штаба правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. По каналам видеосвязи в нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Одним из вопросов повестки дня стало рассмотрение предварительных заявок регионов на финансирование проектов по строительству, реконструкции, модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В их число вошла заявка Мурманской области на модернизацию котельной города Оленегорска.

«Мы прошли все необходимые процедуры, спасибо коллегам за оперативность и чёткость. Котельная постройки 1966 года, естественно, высокая степень износа оборудования, требуется модернизация, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение города», – отметил Андрей Чибис, комментируя проект.

Штабом правкомиссии заявка одобрена без возражений и замечаний. Общая сумма вложений в проект – более 483 млн рублей, из них 96,5 млн – средства областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, предполагается, что модернизация оленегорской котельной позволит более чем наполовину снизить степень износа объектов теплоснабжения, на четверть уменьшит затраты на плановые ремонты, а также существенно снизит расходы на энергоресурсы, эксплуатационные затраты и плату за негативное влияние на окружающую среду.

В целом в ходе заседания штаба Марат Хуснуллин дал положительную оценку деятельности Правительства Мурманской области в сфере развития инфраструктуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436688/#&gid=1&pid=1