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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.21 11:00

Одобрена заявка Мурманской области на создание объектов инфраструктуры для новых инвестиционных проектов

Накануне на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации рассмотрена и одобрена заявка Мурманской области в рамках реструктуризации задолженности областного бюджета перед федеральным бюджетом на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов в 2022-2024 годах. Средства на строительство будут выделены в рамках реализации ППРФ №1704.

Для реализации 4 инвестиционных проектов будет обеспечена реконструкция системы водоснабжения Западного берега Кольского залива, предусматривающая строительство водоводов и подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения г. Мурманска, общей стоимостью 1276,34 млн рублей.

Проекты:

- создание современного рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки;

- строительство Комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск на западном берегу Кольского залива;

- строительство специализированного терминала навалочных грузов;

- «Северный Морской Транзитный Коридор. Западный транспортно-логистический узел».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках пятого проекта – по комплексному развитию микрорайона «Больничный городок», – будет обеспечено электроснабжение территории. Стоимость инфраструктуры 1220 млн рублей.

В рамках данного механизма возврат средств осуществляется за счёт налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов.

«В общей сложности это 2,5 миллиарда рублей новых инвестиций в качество жизни в рамках инфраструктурного меню, одобренного президентом. Благодарю федеральное правительство за поддержку нашей области, а всю команду – за подготовку этих заявок», – отметил губернатор Андрей Чибис.

 

 

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