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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.20 17:10

Одобрено финансирование микропроектов с участием организаций Мурманской области в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020»

В ходе заседания Совместного мониторингового комитета, состоявшегося в режиме онлайн, подведены итоги четвертого раунда приема заявок в программу приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020».

Одобрены к финансированию девять микропроектов с участием организаций из Мурманской области, в том числе направленные на поддержку предпринимательства и развитие арктических компетенций: «Система мониторинга за северным сиянием для потребностей туристического бизнеса» (ведущий партнер Полярный геофизический институт, партнеры Государственный природный заповедник «Пасвик», ООО «Социум+»), «GREEN ICE CAMERA» (партнер ООО «Арт Медиа Сервис»), а также проекты в сфере охраны окружающей среды: «Система мониторинга безопасности арктической горной промышленности с использованием дронов» (ведущий партнер Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН), «Смарт арктические национальные парки» (партнер Государственный природный заповедник «Пасвик»), «Чаще смотри на Север» (партнер детская художественная школа г. Мурманска), «Процессы удаления соединений азота» (партнер Кольский научный центр РАН), «Наращивание потенциала по смягчению последствий выбросов сажи: дорожная карта для трансграничной деятельности» (партнер Кольский научный центр РАН), «Выявление и остановка распространения гиродактилеза (болезни рыбы) в Северном Калотте» (партнер Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН), «EXcavator Pro in Ecologicial ResToration» (партнер Печенгская местная общественная организация экологического просвещения «ЭКОЦЕНТР»).

Программа приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Тромс и Финнмарк, Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.

Тематическими целями программы являются поддержка предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса; улучшение доступности регионов, развитие транспортных и коммуникационных сетей и систем; охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата; укрепление контроля на границе и безопасности границ.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в 2020 году в результате трех раундов программы реализуется 18 проектов с участием организаций из Мурманской области, в том числе 16 стандартных (8 проектов соответствует тематической цели программы - «охрана окружающей среды», шесть проектов – «поддержка предпринимательства», два – «развитие транспортных сетей»), а также два крупных инфраструктурных проекта в дорожной сфере.

 

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