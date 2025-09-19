Одобрены изменения в закон о Дорожном фонде Мурманской области

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова депутаты обсудили изменения в региональный закон о Дорожном фонде Мурманской области.

Прозвучало, что законопроект разработан с учётом изменений федерального законодательства. В одной из статей закона уточняется формулировка в части формирования объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда.

– Наш региональный законопроект является следствием уже принятого федерального закона, который предоставил право юридическим и частным лицам на земельных участках в границах полос отвода автодорог прокладывать линии связи. Например, проложить оптоволоконный кабель, – пояснил Артур Попов. – Сейчас, как известно, есть определенные ограничения на беспроводной интернет, поэтому задача профильных компаний добиться стабильности связи. Запрос на установку оптоволоконной линии сейчас существенно возрос. Люди стремятся установить у себя дома или на даче проводной интернет, чтобы не зависеть от ограничений на мобильную связь. Федеральным законом предоставлена возможность часть дохода от реализации соглашений об установлении публичного сервитута направлять в Дорожный фонд. Считаю, новые уточнения справедливыми, поскольку, чем больше будет наш Дорожный фонд, тем лучше будут наши дороги.

Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33089/