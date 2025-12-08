Одобрены изменения в закон «Об отдельных вопросах в области жилищных отношений и жилищного строительства на территории Мурманской области»

В Мурманской областной Думе 5 декабря данный проект закона был в центре внимания участников заседания комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова.

Отмечалось, что региональный рынок труда в отдельных отраслях испытывает потребность в кадровом обеспечении по определенным профессиям.

- В законопроекте для таких востребованных специалистов предусмотрена возможность заключения договора найма стандартного жилья с последующим правом выкупа по доступной цене, - отметил депутат.

Возможность предоставляется гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в месте осуществления трудовой или служебной деятельности, приглашенным работодателями для замещения должностей по профессиям (специальностям), определенным правительством Мурманской области, в которых имеется потребность. Определение потребности в обеспечении данной категории граждан жилыми помещениями должно осуществляться на основании заявок исполнительных органов Мурманской области, рассмотрение и отбор которых будет осуществлять межведомственная комиссия.

Комитет одобрил принятие законопроекта в первом чтении и окончательной редакции. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

