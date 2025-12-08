Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
Одобрены изменения в закон «Об отдельных вопросах в области жилищных отношений и жилищного строительства на территории Мурманской области»

В Мурманской областной Думе 5 декабря данный проект закона был в центре внимания участников заседания комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова.

Отмечалось, что региональный рынок труда в отдельных отраслях испытывает потребность в кадровом обеспечении по определенным профессиям.

- В законопроекте для таких востребованных специалистов предусмотрена возможность заключения договора найма стандартного жилья с последующим правом выкупа по доступной цене, - отметил депутат.

Возможность предоставляется гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в месте осуществления трудовой или служебной деятельности, приглашенным работодателями для замещения должностей по профессиям (специальностям), определенным правительством Мурманской области, в которых имеется потребность. Определение потребности в обеспечении данной категории граждан жилыми помещениями должно осуществляться на основании заявок исполнительных органов Мурманской области, рассмотрение и отбор которых будет осуществлять межведомственная комиссия.

Комитет одобрил принятие законопроекта в первом чтении и окончательной редакции. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

 

 

Комментарии

Новости муниципалитетов

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Наш регион-51

