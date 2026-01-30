КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.01.26 11:30

Одобрены заявки Мурманской области и Приморского края на казначейские инфраструктурные кредиты

На заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина рассмотрели и одобрили заявки на реализацию проектов, финансируемых с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов (КИК).

«Все отобранные проекты в рамках казначейских инфраструктурных кредитов носят социально значимый характер, напрямую влияют на качество жизни людей, а также на комплексное и долгосрочное развитие территорий. Системную работу по распределению средств КИК продолжаем. Одобрили новые заявки Приморскому краю и Мурманской области на общую сумму более 13,5 млрд рублей. Большинство средств пойдёт на строительство и обновление жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожный и социальный объекты. Важно наращивать темп, чтобы люди скорее увидели конкретные результаты данной работы», - сказал Марат Хуснуллин.

Как сообщает пресс-служба ФРТ, одобрена заявка Приморского края – средства КИК в размере 10 млрд рублей планируется направить на строительство и модернизацию инженерных сетей. Это повысит надёжность и качество электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для более чем 120 тысяч человек, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей. Также планируется провести реконструкцию Рудневского моста. Расширение дороги до четырёх полос разгрузит транспортный поток и улучшит условия движения для более чем 625 тысяч жителей.

Мурманской области одобрены 3,52 млрд рублей КИК на создание инженерной инфраструктуры для комплексного развития микрорайона, обновление сетей электроснабжения для многоквартирных домов и капремонт здания плавательного бассейна в Мурманске.

Куратором программы инфраструктурных кредитов является Минстрой России, в рассмотрении заявок и реализации проектов в том числе участвует Фонд развития территорий.

«Механизм казначейских инфраструктурных кредитов был запущен правительством только в 2025 году, при этом уже есть первые результаты этой работы. В прошлом году с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов были завершены 18 объектов и мероприятий в 4 регионах», - сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Дмитрий Маликов. О чём мечтает пианист». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)«Коммунальный час» в Североморске посвятили вопросам содержания придомовых территорий и устранению последствий снегопада-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»