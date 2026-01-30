Одобрены заявки Мурманской области и Приморского края на казначейские инфраструктурные кредиты

На заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина рассмотрели и одобрили заявки на реализацию проектов, финансируемых с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов (КИК).

«Все отобранные проекты в рамках казначейских инфраструктурных кредитов носят социально значимый характер, напрямую влияют на качество жизни людей, а также на комплексное и долгосрочное развитие территорий. Системную работу по распределению средств КИК продолжаем. Одобрили новые заявки Приморскому краю и Мурманской области на общую сумму более 13,5 млрд рублей. Большинство средств пойдёт на строительство и обновление жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожный и социальный объекты. Важно наращивать темп, чтобы люди скорее увидели конкретные результаты данной работы», - сказал Марат Хуснуллин.

Как сообщает пресс-служба ФРТ, одобрена заявка Приморского края – средства КИК в размере 10 млрд рублей планируется направить на строительство и модернизацию инженерных сетей. Это повысит надёжность и качество электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для более чем 120 тысяч человек, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей. Также планируется провести реконструкцию Рудневского моста. Расширение дороги до четырёх полос разгрузит транспортный поток и улучшит условия движения для более чем 625 тысяч жителей.

Мурманской области одобрены 3,52 млрд рублей КИК на создание инженерной инфраструктуры для комплексного развития микрорайона, обновление сетей электроснабжения для многоквартирных домов и капремонт здания плавательного бассейна в Мурманске.

Куратором программы инфраструктурных кредитов является Минстрой России, в рассмотрении заявок и реализации проектов в том числе участвует Фонд развития территорий.

«Механизм казначейских инфраструктурных кредитов был запущен правительством только в 2025 году, при этом уже есть первые результаты этой работы. В прошлом году с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов были завершены 18 объектов и мероприятий в 4 регионах», - сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.