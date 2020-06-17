Офицер попался на взятке

Заозерским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении лейтенанта Б., военнослужащего войсковой части 08275, за получение взятки за факт сокрытия нарушения рядовым В., военнослужащим, воинской дисциплины, выразившиеся в незаконном его отсутствии в служебное время на службе.

Судом установлено, что лейтенант Б. получил от рядового В. взятку в виде имущества – бутылки алкогольного напитка объёмом 0,5 л . за то, что, выявив в служебное время незаконное отсутствие рядового В. на службе, по просьбе последнего не сообщил о факте нарушения воинской дисциплины непосредственному командиру.

Подсудимый Б. свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

С учётом смягчающих вину обстоятельств: наличие на иждивении малолетнего ребёнка, полного признания подсудимым вины, а также положительных характеризующих личность данных, суд признал лейтенанта Б. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.