Офицер регионального центра психологической работы Северного флота рассказал студентам о профессии военного психолога
В рамках информационно-агитационных мероприятий офицер регионального центра психологической работы Северного флота провёл встречу со студентами Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, офицер рассказал студентам о специфике работы военного психолога, важности данной специальности и направлениях своей деятельности, роли военного психолога в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Также студентам рассказали о требованиях к абитуриентам военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России, где можно получить специальность военного психолога.
В завершении мероприятия студенты задали офицеру интересующие их вопросы.
Фото: https://mil.ru/news/93597f22-aaba-440c-b5da-f0e6055add12