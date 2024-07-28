Офицеры 305-го военного следственного отдела провели рейд по заброшенным строительным площадкам Мурманска

Офицеры 305-го военного следственного отдела провели рейд по заброшенным строительным площадкам города Мурманска. Основной целью мероприятия стало выявление бывших мигрантов, не вставших на воинский учет.

Как сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту, эти рейды проводятся на постоянной основе, чтобы обеспечить соблюдение воинского законодательства. В ходе рейда офицеры проверяли заброшенные здания и строительные площадки, где могли находиться лица, не выполнившие свои обязанности по воинскому учёту.

Помимо выполнения основной задачи, офицеры также информировали граждан о возможностях поступления на военную службу. Жителям рассказывали о предоставляемых льготах и социальных гарантиях для военнослужащих, о перспективах карьерного роста.

Регулярные проверки являются частью постоянной работы по поддержанию правопорядка в Мурманске.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.