Офицеры 305 ВСО продолжают выявлять экс-мигрантов, не вставших на воинский учёт

Военные следователи 305-го военного следственного отдела провели плановый рейд с целью выявления бывших мигрантов призывного возраста, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе мероприятия было проверено около двадцати граждан в общественных местах города Мурманска. Некоторые из проверенных натурализованных граждан не смогли предоставить объяснения относительно своей постановки на воинский учёт. Эти лица были направлены в военный комиссариат, где после проведенной беседы один из них добровольно выразил желание заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Офицеры 305-го отдела регулярно осуществляют подобные рейды для обеспечения соблюдения порядка прохождения военной службы новыми гражданами страны и поддержания законности.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.