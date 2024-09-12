Офицеры Гаджиевского гарнизона провели проверку, направленную на выявление натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Мероприятие прошло в рамках работы по обеспечению соблюдения обязательств экс-мигрантов перед военной службой. В ходе рейда проверке подверглось почти два десятка мужчин призывного возраста.

По результатам проведенной проверки был выявлен уклонист, который не зарегистрировался в военном комиссариате, что является нарушением законодательства.

Военные следователи незамедлительно приняли меры и сопроводили уклониста в местный военный комиссариат для официальной постановки на воинский учёт. Данная операция подчеркивает важность контроля за выполнением призывных обязательств и необходимость соблюдения законодательства о военной службе.

Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону продолжает свою деятельность по выявлению аналогичных нарушений и напоминает о важности регистрации воинского учёта.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.