Офицеры искали в Североморске уклонистов воинского учёта

В рамках плановой проверки соблюдения воинской обязанности и правопорядка следователи военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели рейд в Североморске с целью выявления натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта.

В ходе рейда офицеры не только проверяли документы у граждан призывного возраста, но и информировали их о возможности поступления на военную службу по контракту. Особое внимание уделялось разъяснению преимуществ и условий контрактной службы, что вызвало интерес у некоторых проверяемых.

В результате проведенной проверки было выявлено несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли представить документы, подтверждающие постановку на воинский учёт. Эти граждане были направлены в военный комиссариат для уточнения данных и последующего приведения в соответствие с требованиями законодательства.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.