Офицеры мурманского СОБРа «Росомаха» заняли призовое место на турнире по тактической стрельбе

В бригаде морской пехоты Северного флота прошёл чемпионат по тактической стрельбе, по результатам четырех стрелковых упражнений Заполярные росгвардейцы завоевали серебряные медали турнира.

В Мурманской области в посёлке Спутник на базе учебного центра бригады морской пехоты Северного флота прошли соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия. В турнире приняли участие 14 команд, представлявших подразделения специального назначения Росгвардии и Северного флота, а также региональных управлений ФСБ, МВД и ФСИН.

Конкурсную программу турнира по тактической стрельбе составили четыре упражнения: «Марш бросок», «Плацдарм», «Эвакуация» и «Нейтрализация». Команды, состоящие из четырех человек, выполняли упражнения друг за другом. Это давало возможность участникам видеть сильные и слабые стороны своих соперников. Каждый стрелковый этап спецназовцы проходили в полной боевой экипировке со своим штатным оружием, предназначенным как для ведения одиночного огня, так и автоматического. Обстановка на турнире была приближена к боевой, использовались средства имитации: гранаты, пулеметы и тяжелая техника.

По результатам всех этапов турнира офицеры СОБР «Росомаха», показав отличный результат, заняли второе место, пропустив на первое только своих коллег из спецназа регионального управления ФСБ. В шаге от пьедестала почёта остановилась ещё одна команда заполярной Росгвардии, сотрудники ОМОНа «Медведь» заняли четвертое место.