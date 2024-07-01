Офицеры Мурманского ВСО продолжают искать экс-мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта

Следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта.

В ходе проверки офицеры информировали проверяемых граждан о возможности поступления на военную службу по контракту в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации, подчёркивая важность выполнения гражданского долга и обеспечения национальной безопасности.

В результате проведённых мероприятий был выявлен один мужчина призывного возраста, который не смог предоставить документы, подтверждающие постановку на воинский учёт, его сопроводили в военный комиссариат для уточнения информации.

Военные следователи Северного флота продолжают работать над обеспечением соблюдения законов и поддержанием порядка, призывая всех граждан к исполнению своих обязанностей перед Родиной.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.