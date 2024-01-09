Офицеры отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области взяли под опеку двух сов

Птицы были найдены в 2023 году на территории Мурманской области. Одну обнаружили в лесу с раненым крылом, а второй были причинены повреждения автомобилем. Неравнодушные граждане попавших в беду сов передали орнитологу Наталье Раевской, которая уже давно ведёт волонтёрскую деятельность по реабилитации диких птиц.

Как пишет vk.com/sumurm, мурманские криминалисты узнали об этом и решили оказать помощь в лечении и реабилитации пернатых.

«Сова считается символом криминалистической службы. Узнав об истории этих птиц из соцсетей, мы не могли не помочь, - говорит старший следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области Андрей Мельниченко. - Мы перечисляем средства на лечение, уход и специальное питание для сов, которых мы назвали Прожектина и Визор. Есть у нас такие криминалистические приборы. Источник экспертного света «Прожектина» применяется в ходе осмотра места происшествия для обнаружения невидимых невооруженным взглядом биологических следов. Тепловизор необходим для обнаружения объектов в условиях плохой видимости или темноты».

Недавно офицеры получили хорошие новости: Визору стало лучше, весной он сможет быть отпущен в естественную среду обитания. Прожектина пока продолжает лечение под наблюдением специалистов.

С момента образования службы криминалистики в 1954 году сова считается её символом и изображена на соответствующем гербе.

Эта птица олицетворяет мудрость и прозорливость, а также обладает мгновенной реакцией и поразительной интуицией. Указанные качества необходимы в работе каждого следователя-криминалиста.

Фото: https://vk.com/sumurm?z=photo-131029406_457246083%2Fwall-131029406_6483