Офицеры Печенгского ВСО продолжают искать уклонистов среди экс-мигрантов

Следователи военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону совместно с сотрудниками военной комендатуры провели рейд по выявлению уклонистов среди бывших мигрантов.

В ходе рейда следователи посетили общежития и иные места временного проживания в Печенгском муниципальном округе, где было проверено свыше десятка граждан данной категории. В результате проверки выявлены несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли документально подтвердить свою постановку на воинский учёт. Эти лица были направлены в военный комиссариат для уточнения данных.

Кроме того, военные следователи проинформировали всех проверенных граждан о возможности заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации для поступления на военную службу. Также была предоставлена информация о социальных льготах, доступных для служащих по контракту.

Данный рейд является частью систематических усилий по обеспечению соблюдения законодательства о воинской обязанности и военной службе. Военные следователи Северного флота продолжают работать над выявлением и привлечением к ответственности лиц, уклоняющихся от выполнения своего гражданского долга.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.