Офицеры регионального следственного управления СК России сдали кровь для включения в регистр доноров костного мозга

По долгу службы следователям постоянно приходится сталкиваться со смертью. Поэтому представители этой профессии прекрасно знают ценность жизни и здоровья. Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области регулярно сдают кровь и ее компоненты в качестве доноров. Сегодня мы сдали кровь, чтобы стать потенциальными донорами костного мозга.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, слово «донор» происходит от латинского «donare» - «дарить». Надеемся, что мы сможем помочь людям не только восстанавливая справедливость, расследуя уголовные дела, но и передавая частичку себя во благо здоровья наших граждан.