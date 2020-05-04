Офицеры Северного флота сыграют в шахматы с гроссмейстером Валерием Поповым по видеосвязи

Четверо офицеров Северного флота из Североморска, Полярного и Северодвинска примут участие в сеансе одновременной игры в шахматы с международным гроссмейстером и чемпионом Европы Валерием Поповым.

Игра состоится 4 мая в режиме видеоконференции с 12 до 14 часов. Североморцы будут играть чёрными фигурами, находясь в своих воинских частях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, акция посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проводится в целях популяризации шахмат среди военнослужащих Военно-морского флота.