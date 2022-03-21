Офицеры Северного флота улучшили результаты в зимнем троеборье

Спортивная команда Северного флота приняла участие в чемпионате ВС РФ по зимнему офицерскому троеборью, который состоялся в Костроме. Конкуренцию североморцам составили военные спортсмены из всех военных округов, Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения и частей 12 главного управления Минобороны России.

В общей сложности за награды турнира боролись более 90 военнослужащих, из которых 49 человек имели звание мастеров спорта, а 28 - кандидатов в мастера спорта России.

Команда офицеров Северного флота заняла пятое место. Наилучший результат показал капитан 3 ранга А. Неверов, набравший 3175 очков в плавании, лыжной гонке на 5 километров и стрельбе из пистолета Макарова.

Как сообщает пресс-служба СФ, по сравнению с прошлым годом североморцы улучшили общекомандный результат на 7944 очка.

По итогам соревнований помощник командира – начальник физической подготовки отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота капитан Сергей Жарких стал судьёй Всероссийской категории по военно-спортивному многоборью.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12414041@egNews