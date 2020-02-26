Офицеры следственного управления СК России по Мурманской области навестили в больнице маленького жителя Кандалакши

Сотрудники следственного отдела по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области навестили маленького Алексея, ставшего жертвой совершенного в отношении него 21 февраля покушения на убийство.

В бессознательном состоянии и с телесными повреждениями мальчик был госпитализирован в Кандалакшскую центральную районную больницу. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, из реанимации мальчик переведен в палату травматологического отделения, где круглосуточно находится с мамой.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, сотрудники следственного отдела пообщались с мальчиком и его мамой, которой рассказали о ходе и перспективах расследования уголовного дела, обсудили возможность оказания ребенку помощи, в том числе психологической.

В заключение встречи сотрудники следственного отдела пожелали Алеше скорейшего выздоровления и вручили подарок от лица отдела – сладости и планшетный компьютер.