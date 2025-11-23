Офицеры смешанного авиационного корпуса Северного флота провели профориентационную встречу с военнослужащими по призыву

В рамках XI всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» офицеры смешанного авиационного корпуса Северного флота организовали агитационно-профориентационную встречу с военнослужащими, проходящими службу по призыву.

Мероприятие проходило на больших противолодочных кораблях Северного флота «Адмирал Левченко» и «Североморск».

Целью встречи стало информирование молодых матросов о возможностях продолжения военной карьеры и получения высшего образования в ведущих военных учебных заведениях страны.

Офицеры-авиаторы поделились с военнослужащими личным опытом службы, рассказали о перспективах и преимуществах профессии военного летчика и специалиста авиационно-технического обеспечения.

В ходе выступлений представители корпуса подробно ознакомили аудиторию с условиями поступления и обучения в двух легендарных вузах Министерства обороны РФ: Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, а также Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного.

Особый акцент был сделан на востребованности выпускников этих академий в современных условиях, а также на социальных гарантиях и стабильности, которые предоставляет офицерская служба.

«Сегодня как никогда важна качественная подготовка технических специалистов и офицерских кадров. Мы заинтересованы в том, чтобы в наши ряды приходили мотивированные, физически крепкие и образованные молодые люди, готовые к освоению сложной техники и ответственной службе.», – отметил один из выступающих офицеров.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, акция «Есть такая профессия – Родину защищать» традиционно вызывает большой отклик среди военнослужащих по призыву, помогая им определить свой дальнейший жизненный путь и пополнить ряды офицерского корпуса российской армии и флота.

Фото: https://mil.ru/news/e1ba9629-479b-45e7-90ab-d2ff69f314f0