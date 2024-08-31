Офицеры военного следственного отдела Печенгского гарнизона провели проверку на строительных площадках

Офицеры военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону сегодня провели плановую проверку на строительных площадках Печенги. Главной задачей мероприятия стало выявление граждан, натурализованных в России, которые не встали на воинский учёт.

В ходе рейда было проверено более двадцати человек. Военные следователи детально проверяли документы и устанавливали наличие отметки о воинском учете, который является обязательным для всех граждан, достигших призывного возраста. В результате проведенной проверки были выявлены три гражданина, нарушивших установленные правила и не вставших на воинский учёт. Нарушители были сопровождены в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.

Военные следователи подчёркивают важность подобных мероприятий для обеспечения национальной безопасности и соблюдения законодательства Российской Федерации.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.