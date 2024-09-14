Офицеры военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону провели мероприятие, направленное на выявление среди натурализованных граждан лиц, не вставших на воинский учёт

Работа была реализована в рамках усилий по обеспечению соблюдения военных обязательств граждан. В процессе проверки сотрудники обращали внимание на бывших мигрантов, недавно получивших гражданство России.

В результате мероприятия был обнаружен уклонист, который не зарегистрировался в военном комиссариате и нарушил законодательство Российской Федерации.

После выявления нарушения, военные следователи незамедлительно сопроводили его в военный комиссариат для проведения необходимых процедур по учету. Данная операция подчеркивает серьёзный подход военного следственного отдела к обеспечению соблюдения обязательств натурализованных граждан перед государством.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.