Офицеры военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели рейд в гаражном кооперативе города

В рамках постоянной работы по обеспечению воинского учёта, офицеры военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели рейд в одном из гаражных кооперативов города. Целью мероприятия стало выявление бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт.

Во время рейда офицеры проверяли документы работников и владельцев гаражей, уделяя особое внимание иностранным гражданам, получившим российское гражданство. В ходе проверки был выявлен один мужчина призывного возраста, который не смог предоставить документы о постановке на воинский учёт. Данный гражданин был направлен в военный комиссариат для урегулирования вопроса.

Кроме основной задачи по проверке воинского учёта, офицеры провели информационную работу с гражданами. Жителям Североморска разъяснили возможности поступления на военную службу, а также предоставляемые льготы и социальные гарантии для военнослужащих и их семей. Были освещены преимущества, которые открывает военная служба для молодых людей, включая возможность карьерного роста и получения различных льгот.

Подобные рейды являются частью системной работы по поддержанию правопорядка в Североморске. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону продолжит проводить регулярные проверки и информировать население по вопросам, связанным с военной службой.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.