Офицеры военного следственного отдела провели очередной рейд по выявлению экс-мигрантов, не вставших на воинский учёт

В рамках проводимых мероприятий по установлению воинского учёта среди граждан, офицеры военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели плановый рейд в торговом центре «Мурманск Молл». Целью мероприятия стало выявление экс-мигрантов, не исполнивших обязательства по постановке на воинский учёт.

В ходе рейда, проверке подверглось почти 30 человек. Офицеры тщательно анализировали документы и общались с людьми, недавно прибывшими в страну. По итогам мероприятия были выявлены несколько мужчин призывного возраста, не вставших на учёт в военном комиссариате.

Для исправления данной ситуации выявленные граждане были сопровождены в военкомат, где им была оказана необходимая помощь в процессе постановки на учёт.

Военные следователи отметили важность подобных рейдов для обеспечения безопасности и правопорядка, а также напомнили новым гражданам о необходимости выполнения своих обязательств перед государством.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.