Офицеры военного следственного отдела Североморского гарнизона провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

В рамках профилактических мероприятий по соблюдению законодательства о воинской обязанности, офицеры военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели регулярный рейд, целью которого стало выявление натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.

В ходе рейда были проверены более 10 мужчин призывного возраста. В результате одного из осмотров был обнаружен гражданин, не зарегистрированный в качестве призывника. Нарушитель был сопровождён в военкомат для дальнейшего разбирательства и оформления необходимых документов.

Кроме того, сотрудники отдела активно проводили разъяснительную работу с проверяемыми гражданами. Им были представлены возможности заключения контракта на прохождение военной службы в рядах Вооружённых Сил России, а также рассказано о предоставляемых льготах, привилегиях и перспективах карьерного роста в армии. Офицеры подчеркнули значимость данной службы для защиты Родины и возможности участия в её судьбах.

Военный следственный отдел продолжает свою работу по обеспечению соблюдения законодательства и совершенствованию взаимодействия с гражданами.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.