Офицеры военного следственного управления СК РФ по Северному флоту почтили память героев Великой Отечественной войны на Партизанском острове боевой славы России

К 80-летию окончания Второй мировой войны офицеры и федеральные государственные гражданские служащие военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту, а также члены их семей при участии Александра Константиновича Кремнёва, председателя Фонда «Долг.Честь.Отечество» Михаила Орешеты, провели памятные мероприятия на острове Партизанский, расположенном в Верхнетуломском водохранилище Мурманской области, посвящённые подвигам защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Остров Партизанский – уникальный мемориальный комплекс, связанный с героической обороной Заполярья в 1942-1944 годах.

В ходе визита военные следователи посетили легендарную высоту «Ударная», где находится захоронение пограничников 82 Рестикентского погранотряда, ждущие восстановления остатки боевых порядков и помещения штаба, а также Мемориал «Партизанская высота 137,2», место базирования партизанских отрядов «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья».

Участники мероприятия провели работы по благоустройству помещения историко-патриотического центра и возложили цветы к памятникам, почтив минутой молчания память погибших защитников Отечества.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.