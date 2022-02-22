Офицеры ВСО СК России по Мурманскому гарнизону посетили места воинской доблести Заполярья

День защитника Отечества – это день мужества, силы духа, доблести и чести! Безусловно в этот праздник, который имеет столетнюю историю, в первую очередь чествуют людей, которые посвятили свою жизнь военной службе и защите нашего Отечества.

В преддверии этого важного праздника, олицетворяющего патриотизм, благородство и отвагу наших воинов, сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону возложили цветы к памятнику «Войнам 6-й Героической комсомольской батареи».

В ходе этого торжественного мероприятия военные следователи почтили память и отдали дань уважения всем военнослужащим, отдавших свои жизни защищая нашу Родину.

Фото: ВСО СК России по Мурманскому гарнизону .