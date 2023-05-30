Официальное начало летнего строительного сезона на региональных дорогах Мурманской области – 30 мая

Но в этом году работы начались раньше, в первые недели мая, благодаря не только благоприятным погодным условиям, но и своевременному проведению комплекса подготовительных мероприятий, в том числе контрактации.

На дороге Пиренга – Ковдор работы ведутся на выборочных участках. Подрядчик закончил фрезерование (срезку верхнего слоя) дорожного покрытия и начал работы по разлитию битумной эмульсии и укладке нижнего слоя покрытия. На автодороге Мишуково-Снежногорск дорожники приступили к срезке старого дорожного покрытия.

На объектах «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20» и «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35» после технологического перерыва возобновились работы. Дорожники проводят подготовительные работы по расчистке труб и кюветов от растительности и мусора.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовали ремонты и реконструкция мостовых сооружений.

Объекты, ремонтируемые на автомобильной дороге «Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами» находятся на трех участках: на 49 км – мост через р. Канентъявр, на 23 км – мост через р. Малая Средняя и на 28 км - мост через р. Средняя. Мероприятия по организация дорожного движения на время ремонта уже закончены, начаты подготовительные работы и установка дорожных знаков. На 23 км мостовики убирают ограждения и разбирают покрытие.

Мост через р. Большая Печенга находится на 32 км автодороги Никель – Приречный – а/д «Лотта». Подрядчик приступил к бурению скважин под анкеры на 4 опоре и устройству каркаса, одновременно выполняются работы по демонтажу существующего моста и опор № 2 и 3. Демонтаж опор 1 и 4 закончен.

На 59 км автомобильной дороги Умба – Кандалакша находится мост через ручей Верес, где начаты мероприятия по организации дорожного движения на время производства работ.

А на мостовом сооружении через реку Ваенга, на дороге, ведущей в ЗАТО Североморск, все подготовительные и организационные этапы пройдены, подрядчик приступил к основному периоду работ. Фрезерование существующей дорожной одежды на подходах к мосту выполнено и начаты работы по разборке существующей гидроизоляции мостового полотна, срезке перильного ограждения, а также вырубке кустарника и подлеска.

Мост через реку Умболка на 16 км автомобильной дороги Кировск – Коашва также приводится в нормативное состояние. Подрядчик приступил к ремонту опор, подходов к мосту, устройству временных перильных ограждений.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на объектах реконструкции мостовых переходов через реку Кети на 14 км автоподъезда к н.п. Зареченск и через реку Эйнч на 102 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС закончены подготовительные работы. Мостовиками начаты работы по укреплению откосов, русла и устройству водоотводов. Выполнено устройство временных мостов.

Реконструкция мостового перехода через реку Кети в высокой стадии завершения. Выполнено сооружение опор № 1 и 2, установлены гофрированные металлические конструкции. Ведутся работы по укреплению откосов и русла и устройству водоотводов. Общее выполнение – 89%.

Фото: https://gov-murman.ru