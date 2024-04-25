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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 12:45

Офисники vs производственники НТК: самое большое количество производственников сосредоточилось в Мурманском морском торговом порту

В Национальной транспортной компании (НТК) посчитали сколько у них сотрудников работает в офисе, а сколько на производстве. Оказалось, что большая часть специалистов НТК – это производственный персонал — 63,2%.

Самое большое количество производственников сосредоточилось в Мурманском морском торговом порту — 1058 человек. Однако, как пишет t.me/s/ntk_media, если перевести в проценты, то по соотношению количества производственных работников и сотрудников, работающих в офисе, лидирует Депо НТК.

Не очень высокий процент производственников в строящемся терминале в Усть-Луге. Как раз это связано со строительством. И наверняка ситуация очень быстро изменится, поскольку только в этом году терминал планирует набрать ещё 500 специалистов.

Полный рейтинг количества производственного персонала по предприятиям выглядит так: Депо НТК — 86,2%; Малый порт в Находке — 80%; Мурманский морской торговый порт — 78%; Мурманский балкерный терминал — 63,3%; Туапсинский балкерный терминал — 61%; Дальтрансуголь — 59,5%; Терминал в Усть-Луге — 47,2%

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254746%2Falbum-149919532_00%2Frev

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