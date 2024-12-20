Офисные сотрудники тратят в среднем 28 тысяч рублей в год на покупку одежды и обуви в соответствии с дресс-кодом компании

84% офисных работников к необходимости соблюдать дресс-код относятся спокойно и с пониманием. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котром приняли участие 2500 офисных сотрудников из всех округов страны, работающих на территории работодателя.

44% офисных сотрудников рассказали, что в их компаниях существует дресс-код: 9% поведали о строгих правилах в выборе одежды и аксессуаров, у 35% работодатель просит придерживаться делового стиля.

8 из 10 сотрудников компаний, практикующих дресс-код, покупают офисную одежду, соответствующую корпоративным нормам, за свой счёт, каждому девятому работнику (11%) работодатель полностью компенсирует покупку либо предоставляет одежду и обувь, ещё 6% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба (например, фирменные жилеты, блузы или рубашки, галстуки и проч.).

По средним оценкам россиян, соблюдающих дресс-код, на покупку одежды и обуви, соответствующей требованиям компании, у них уходит около 28 тысяч рублей в год.

Каждому второму работнику дресс-код, принятый в компании, нравится, 84% относятся с пониманием или спокойно к необходимости соблюдать корпоративный стиль в одежде. 14% офисных работников раздражает необходимость соответствовать офисному дресс-коду.

Время проведения опроса: 25 ноября — 4 декабря 2024 года.