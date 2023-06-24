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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.23 18:00

Офисные сотрудники всё чаще конфликтуют из-за кондиционеров

Конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у каждого третьего россиянина — это чаще, чем когда-либо прежде. К такому неутешительному выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, работающего в офисах.

Перепалки из-за кондиционеров — не редкость в рабочих коллективах: о подобных инцидентах этим летом рассказал каждый третий опрошенный (34%). «Отпуска не берут — ехать некуда. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе!», — комментируют россияне. Напротив, 47% работников сообщили, что в их команде ссор на эту тему не бывает. У каждого пятого (19%) нет климатической техники в рабочем помещении.

Острее всего дискомфорт в коллективе чувствуют работники от 35 до 44 лет: среди них о разногласиях из-за использования кондиционеров говорят 36%, тогда как среди опрошенных моложе 34 лет — только 29%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин (36% против 33% соответственно).

Этим летом конфликты из-за кондиционеров в офисах случаются чаще, чем когда-либо: год назад о подобном рассказывали 27% опрошенных, в 2021 году — 29%.

Время проведения опроса: 19—22 июня 2023 года.

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