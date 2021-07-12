Офисным сотрудникам не хватает обратной связи от руководства

Хотя очевидно, что для успешной работы сотрудникам необходима обратная связь от руководителя, каждый пятый офисный работник не получает её практически никогда. При этом у работающих на территории работодателя с обратной связью хуже, чем у тех, кто на удалёнке. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов страны.

Каждый пятый офисный работник (20%) признается, что практически никогда не получает обратной связи от своего руководителя, еще 39% сообщают, что получить отзыв начальника о проделанной работе удается редко. Лишь 4 из 10 респондентов часто получают обратную связь от руководителя по результатам работы.

На отсутствие обратной связи от руководства реже жаловались сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей (17%). Тех, кому не хватает отзывов руководства о результатах работы, среди работающих на территории работодателя — 22%, среди тех, кто на удалёнке, — меньше всего (13%).