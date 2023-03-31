Офисы АО «АтомЭнергоСбыт» перейдут на «зелёную» энергию с 1 апреля

С наступлением апреля АО «АтомЭнергоСбыт» начнёт использовать «зелёную» энергию в своих офисах и центрах обслуживания клиентов. Соответствующие свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии (СДД) заключены между АО «АтомЭнергоСбыт» и АО «Концерн Росэнергоатом».

«Зелёная» энергия будет использоваться для покрытия объёмов потребления на хозяйственные нужды филиалов и обособленных подразделений компании.

Поставка по договорам будет осуществляться с 1 апреля 2023 года. Заключённые договора подтверждают источник происхождения потребляемой электроэнергии, выработанной с использованием низкоуглеродных генерирующих объектов. Таким образом АО «АтомЭнергоСбыт» вносит вклад в снижение углеродного следа, сохранение климата на планете, а также привлекает внимание клиентов к инструменту СДД в целях поставки «зелёной» энергии.

«АО «АтомЭнергоСбыт» руководствуется принципами сохранения и разумного потребления ресурсов. Одним из приоритетов нашей новой стратегии стало развитие «зеленых» инициатив, создание продуктов и сервисов в рамках экологической повестки. Абсолютно закономерным и логичным шагом стало подписание договора о поставках в наших собственных офисах экологически чистой энергии», - отмечает генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.

АтомЭнергоСбыт активно реализует системный подход, реализуя социальное, экологическое и управленское направления ESG-повестки.

Россия сохраняет курс на экологичный бизнес. Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. По инициативе Президента РФ с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоёмов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».