Оформить права на недвижимость в другом регионе можно, не выезжая за пределы Кольского полуострова

Управление Росреестра по Мурманской области напоминает северянам, что ведомством реализована возможность подачи заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России.

Необходимые заявления и документы можно подать в ближайший офис многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), независимо от места нахождения объекта недвижимости на территории страны (экстерриториальный принцип регистрации). В случае подачи документов по экстерриториальному принципу учётно-регистрационные процедуры проводятся в электронном виде органом регистрации прав по месту нахождения объекта.

«Данная услуга очень востребована северянами. Так за 9 месяцев 2021 года от жителей Мурманской области по экстерриториальному принципу было принято 4868 заявлений, что на 70% превысило показатель аналогичного периода 2020 года. Лидирующими регионами, в которых мурманчане приобретают и строят жилье, являются Санкт-Петербург и Ленинградская область», - прокомментировала заместитель руководителя областного Росреестра Элеонора Кукунова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, принцип экстерриториальности позволяет гражданам экономить личное время и не затрачивать лишние денежные средства на поездку в другой регион для оформления прав на недвижимость.