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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 12:30

Оформить права на недвижимость в другом регионе можно, не выезжая за пределы Кольского полуострова

Управление Росреестра по Мурманской области напоминает северянам, что ведомством реализована возможность подачи заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России.

Необходимые заявления и документы можно подать в ближайший офис многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), независимо от места нахождения объекта недвижимости на территории страны (экстерриториальный принцип регистрации). В случае подачи документов по экстерриториальному принципу учётно-регистрационные процедуры проводятся в электронном виде органом регистрации прав по месту нахождения объекта.

«Данная услуга очень востребована северянами. Так за 9 месяцев 2021 года от жителей Мурманской области по экстерриториальному принципу было принято 4868 заявлений, что на 70% превысило показатель аналогичного периода 2020 года. Лидирующими регионами, в которых мурманчане приобретают и строят жилье, являются Санкт-Петербург и Ленинградская область», - прокомментировала заместитель руководителя областного Росреестра Элеонора Кукунова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, принцип экстерриториальности позволяет гражданам экономить личное время и не затрачивать лишние денежные средства на поездку в другой регион для оформления прав на недвижимость.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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