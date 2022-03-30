Оформление прав на объекты недвижимости - «горячую линию» проводит отдел регистрации недвижимости областного Росреестра

31 марта с 10.00 до 13.00 отдел государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам оформления прав на объекты недвижимости.

По телефонам «горячей линии» можно проконсультироваться у специалиста Росреестра по вопросам:

- получения государственных услуг Росреестра, в том числе в электронном виде;

- государственной регистрации прав на основании нотариально удостоверенных документов;

- как оформить права на недвижимость в другом регионе РФ;

- как защитить свою недвижимость;

- особенности регистрации прав в рамках «Гаражной и Дачной» амнистии.

Специалисты ждут звонков на «горячую линию» по вопросам оформления прав по телефонам: 8 (8152) 42-67-68 и 56-70-01 (добавочные 3200,3202), сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/