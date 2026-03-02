Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
Оформление разрешений на вылов рыбопромышленными компаниями становится полностью цифровым

Новый порядок выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов (ВБР) начал действовать в России с 1 марта 2026 года. Основное изменение — переход от бумажных и электронных бланков к реестровой модели.

Заявления рыбопромышленных компаний на получение разрешений обрабатывают территориальные управления Росрыболовства. С 1 марта после принятия положительного решения ТУ будут вносить юридически значимую запись в электронном реестре. Для подтверждения права на добычу ВБР компаниям будет необходимо держать на судне выписку из реестра для предоставления контролирующим органам.

Как отмечает fish.gov.ru, в выписке будет содержаться информация о суднах и лицах, которым предоставлено право пользования водными биоресурсами, о видах биоресурсов и разрешенных объемах добычи, об орудиях лова, способах и сроках и т.д.

Ключевое различие между старым и новым порядком — это полная цифровизация процесса подтверждения права на вылов, что сделает систему более прозрачной и удобной.

Ранее Центр системы мониторинга рыболовства и связи внедрил на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) проактивный режим подачи заявлений на получение разрешений на вылов. Активное применение проактивного режима в отрасли началось после выпуска приказов о распределении квот на 2026 год. Рыбопромышленные компаниям поступают в «личный кабинет» на ЕПГУ уведомления с автоматически подготовленным черновиком заявления на получение разрешения.

Получение разрешений на вылов — самая популярная услуга Росрыболовства. Заявления рыбаков поступают в систему исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР), где их обрабатывают специалисты ТУ.

С использованием СИГУР в течение 2025 года рассмотрено более 157 тысяч заявлений на получение государственных услуг Росрыболовства, предоставлено около 130 тысяч услуг, из которых основная часть связана с выдачей разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесением в них изменений — 26,8 тысячи и 38,4 тысячи соответственно.

