Огнеборцы Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы взяли «золото» регионального ведомственного чемпионата по лыжным гонкам

Чемпионат Государственной противопожарной службы Мурманской области по лыжным гонкам проходил в лыжном комплексе «Атлет» в Апатитах. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов, представивших подразделения региональной противопожарной службы (Печенгский, Кольский, Мурманский, Оленегорский, Кировский и Кандалакшский филиалы ГПС). Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 5 км свободным стилем.

По результатам командного зачёта лидером чемпионата ГПС стала команда Кандалакшского филиала, «серебро» взяла команда Оленегорского филиала, «бронза» - за Кировским филиалом.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, ежегодно Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области проводит спартакиаду Государственной противопожарной службы, которая включает в себя 12 видов служебно-прикладных и спортивных состязаний: настольный теннис, лыжные гонки, плавание, волейбол, пожарно-строевая подготовка, легкоатлетический кросс, пожарно-спасательный спорт, гиревой спорт, мини-футбол, конкурс профессионального мастерства, соревнования газодымозащитной службы и соревнования по скоростному маневрированию на пожарном автомобиле.

Фото: https://gov-murman.ru