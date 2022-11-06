Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

Министерство обороны Российской Федерации 5 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.

На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трёх ротных тактических групп ВСУ в направлениях населённых пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской Народной Республики.

Активными действиями российских войск и огнём артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка ДНР. Уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населённых пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены. Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

В районе населённого пункта Купянск Харьковской области поражён пункт управления СБУ.

В районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.

В районе населённого пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В районе населённого пункта Новониколаевка Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Также за сутки в воздухе уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil