Огнезащита сертифицирована - АО «10 СРЗ» расширяет свои возможности

АО «10 СРЗ» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) получило очередную лицензию. На этот раз разрешительный документ выдан МЧС России, который позволяет осуществлять деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В этом году это уже четвёртая лицензия, полученная предприятием.

Генеральный директор «десятки» Евгений Зудин придерживается собственной политики управления, основанной на самостоятельности. Всем известно, что СРЗ долгое время находилось в упадочном состоянии, и только в прошедшем 2019 году, впервые за 25 лет, вышло в прибыль. Этого удалось достичь, в том числе и благодаря диверсификации – выполнения не только гособоронзаказа, но и гражданских, которые позволяют зарабатывать больше.

Полученные новые лицензии дают возможность экономить собственные средства при проведении работ, а также увеличивают потенциал получения прибыли.

Новая лицензия теперь позволяет специалистам «десятки» проводить монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре, систем противопожарного водоснабжения и их элементов.

Особенностью данной лицензии является тот её пункт, который позволяет выполнять работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций, т.е. наносить специальный состав, который не воспламеняется. Это очень востребовано, например, при возведении строительных лесов на заказах, которые приходится закупать в других регионах, ведь до настоящего момента в Мурманской области разрешением на проведение этих работ никто не обладал. Экономия может составить более 30% для самого предприятия, и быть выгодной для других заказчиков региона.

Это очередной шаг поэтапной программы развития градообразующего предприятия в рамках диверсификации. Напомним, что за последние пять лет на заводе воссоздано пять уникальных производств: участок демеркуризации, станция испытания баллонов, участок испытания цепей, химический участок, участок по зарядке огнетушителей.