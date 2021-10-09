«Огни Мурманска» раскрывают потенциал мурманской молодёжи

Сегодня в заполярной столице на территории центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» дан старт пятому городскому молодёжному форуму «Территория свободного развития». Это одно из самых ярких и масштабных событий этой осени для молодёжи: тренинги, тренд-сессии, мастер-классы и интенсивы, в которых принимают участие около 150 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

«Территория свободного развития» объединяет людей по интересам и увлечениям, активно способствует развитию молодёжного движения в Мурманске. Принимающие участие в форуме молодые люди, не только могут найти здесь новых друзей, но и приобрести новые знания, понять, что такое действовать в команде. Всё это формирует полезный опыт, который может пригодиться в будущем.

В рамках мероприятия создано четыре образовательных трека. Это «Развитие», «Спорт», Творчество» и «Семья», включающие в себя 15 локаций, на которых самая яркая, смелая и креативная молодёжь Мурманска покажет свой потенциал.