Огни на главной ёлке Кольского Заполярья зажгут в Мурманске в ближайшие выходные

Иллюминацию на главной ёлке Кольского Заполярья зажгут в Мурманске в воскресенье, об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания сегодня утром.

«5 декабря мы зажжём огни на ёлке, установленной на площади Пять Углов. В этом году в Мурманске будут украшены еще несколько локаций и точек. Занимается этим наше Министерство градостроительства и благоустройства вместе с Администрацией города. Я думаю, что наши жители приятно удивятся новогоднему украшению, поэтому в воскресенье всех ждём на праздник», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что принципиально важно, чтобы в каждом городе и посёлке была проведена соответствующая работа.

«Обращаюсь ко всем главам администраций наших муниципалитетов, не откладывайте это, пожалуйста, на последнюю неделю перед Новым годом. В начале декабря новогодние украшения и иллюминация должны везде появиться, и небольшие праздничные мероприятия на улице могут быть проведены, чтобы особенно с учётом полярной ночи добавить хорошего настроения нашим жителям. Прошу коллеги обратить на это особое внимание», – подчеркнул губернатор.