Оголённая электропроводка в районе газовой трубы: руководитель Госжилстройнадзора проверила исполнение предостережений министерства, выданных управляющим организациям Мурманска

2 марта министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова проверила исполнение предостережений министерства, выданных ранее группе управляющих организаций «Севжилсервис» по обращениям жильцов о плохом состоянии подъездов.

В ходе объезда руководитель ведомства осмотрела уже выполненный косметический ремонт подъездов по адресам: ул. Полярные Зори, 38, ул. Александрова, 34/1, ул. Свердлова, 4/1, а также подъезд дома на улице ул. Воровского, 15, где работы ещё продолжаются.

Первый подъезд дома №38 на улице Полярные Зори должен был быть приведён в порядок по предостережению ещё в прошлом году, но входящая в «Севжилсервис» УК «Буревестник» бездействовала.

«Вот эти вот несколько месяцев, в которые именно для нас персонально отменили мораторий, мы очень активно проводим проверки и очень активно штрафуем управлявшие организации, и они оказали отрезвляющее воздействие на участников рынка. В некоторых управляющих компаниях поменялись руководители или подход. Я специально встречалась с руководителями управляющих организаций и поясняла, что не получится работать так, как было в мораторий, когда приходилось только уговорами заниматься. Сейчас принимаются жёсткие меры и результат виден», – пояснила Алёна Кузнецова.

Ещё в трёх подъездах по адресам: ул. Чумбарова-Лучинского, 13, ул. Александра Невского, 87 и 89 ремонтные работы ведутся по собственному плану ремонтов ООО «Севжилкомм». Проверяя ремонты на улице Невского, Алёна Кузнецова зашла в соседний дом №83, где на март запланирован к приведению в порядок первый подъезд. В ходе его осмотра жительница соседнего подъезда попросила осмотреть внешнюю стену её квартиры, которая разрушается. Факт разрушения был установлен.

«Мы увидели достаточно много нарушений в части электрики и лестничных клеток подъезда – облупленные стены, лакокрасочный слой повреждён. Но больше всего возмутила оголённая электропроводка в районе газовой трубы. Это грубое нарушение. Управляющей организации указали, чтобы они это срочно устранили, произвели изоляцию и все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности граждан», – отметил начальник Управления жилищного фонда МГЖСН Михаил Иванов.

Что касается подъезда с разрушаемой стеной, то новый директор группы компаний «Севжилсервис» Галина Сидорова приняла решение выполнить его ремонт в апреле. В ближайшие дни по указанию министерства на трещине в стене будут установлены контрольные маячки, сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.