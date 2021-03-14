Огонь Праздника Севера торжественно зажгут 14 марта в мурманской Долине УютаВ Мурманске провожают Масленицу и пандемию
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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.21 10:00

Огонь Праздника Севера торжественно зажгут 14 марта в мурманской Долине Уюта

На пресс-конференции, посвящённой проведению соревнований, заместитель губернатора Елена Дягилева пригласила северян, поклонников спорта и активного образа жизни стать частью истории Полярной Олимпиады. Огонь Праздника Севера торжественно зажгут 14 марта в мурманской Долине Уюта.

«Как вы знаете, первый Праздник Севера состоялся в 1934 году – традиция его проведения не прерывалась даже в годы войны. И только в 2020 году пандемия вынудила нас отказаться от организации Полярной Олимпиады. В этом году Заполярье вновь объединит более 2500 спортсменов. Всего будет разыграно 370 комплектов медалей», – рассказала вице-губернатор Елена Дягилева.

В день официального открытия соревнований участников торжества ждет выступление творческих коллективов, яркие номера, подготовленные артистами Дворца культуры имени Кирова. Праздничное мероприятие начнётся в 10.30.

И.о. министра спорта и молодежной политики Мурманской области Светлана Наумова отметила, что спортивные состязания по различным зимним видам спорта пройдут с 3 марта по 11 апреля. Неизменными остаются конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, национальные виды спорта. Главной визитной карточкой Праздника Севера, а также самым масштабным и зрелищным станет 47-й Мурманский лыжный марафон. Соревнования входят в пятерку лучших марафонов России серии Russialoppet и серию лучших международных марафонов Euroloppet. Уже поступило свыше 1000 заявок спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Норвегии, Швейцарии, Германии, Латвии, Словакии и Израиля.

Параллельно с главным спортивным событием региона пройдет Праздник Севера учащихся.

В ближайшие два выходных дня в Мурманске за звание сильнейших лыжников будут сражаться более 400 человек в возрасте от 13 до 18 лет – представители Мурманской, Новгородской и Тульской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга и Москвы. А вчера в Кандалакше разыграли личные и командные призы среди спортсменов в дисциплине «натурбан – одноместные сани» и «натурбан – двухместные сани».

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, всего по программе 61-го Праздника Севера учащихся пройдет 13 соревнований по лыжным гонкам, конькобежному, горнолыжному и парусному спорту, мини-футболу, хоккею, фигурному катанию, натурбану, спортивному рыболовству, хоккею с мячом, спортивному ориентированию и национальным видам спорта.

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