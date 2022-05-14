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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.22 18:00

Огородные планы и недовольство отпускными выплатами - с каким настроением жители СЗФО подходят к лету

68% опрошенных жителей СЗФО категорически недовольны размером отпускных выплат, которые они получают на текущей работе. У 57% жителей Северо-Запада рано или поздно возникали проблемы с оформлением и планированием отпуска. А те счастливчики, которые смогли вырваться на каникулы, уже распланировали свой отдых.

Среди них каждый третий опрошенный в СЗФО (34%) планирует заняться огородом или посадками на дачном участке. Таковы результаты опроса, который провела Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Итак, в ходе опроса больше половины (57%) опрошенных жителей СЗФО заявили, что сталкивались с проблемами планирования и ухода в отпуск. Причём достаточно часто люди сталкиваются сразу с несколькими видами затруднений. Среди основных трудностей: невозможность уйти в отпуск одновременно с другим коллегой (28% опрошенных), не на кого оставить работу на время отпуска (21%). А также последствия пандемии и геополитических событий (закрытие границ, отмена туров и т. п.) – это затруднило отдых 15% жителям из СЗФО. Еще 9% столкнулись с тем, что руководители не пускали их в отпуск без веской причины, а 4% просто забыли внести в график отпусков.

И всё же те счастливчики, кто все-таки смогли запланировать свой отпуск и уже уйти в него, отметили, что они не в восторге от размера своих отпускных выплат. Такую информацию дали 68% опрошенных в СЗФО, остальные 32% в целом удовлетворены отпускными.

Интересно, что больше других отмечали малый размер отпускных представители сферы административного персонала (секретари, офис-менеджеры и т. п.) - 78% опрошенных из этой профсферы. Близко к ним по недовольству – рекрутеры и кадровые работники: 75% пожаловались на маленькие деньги на отпуск от работодателя. Также ощущают недостаток денег в отпуске работники сферы продаж (70%) и бухгалтеры (69%). Больше всего довольных своими отпускными среди ИТ-специалистов, строителей и производственников.

Насущная и популярная тема огородов в этом году интересна 34% опрошенным жителям СЗФО, это немного больше, чем в 2021 (+4%). Между тем растёт число местных жителей, которые планируют в отпуске уделить внимание огороду гораздо больше, чем в прошлом году. Так, 21% опрошенных хотят посадить больше овощей и фруктов этим летом, ещё 13% будут придерживаться традиционного графика и объемов посадок. А вот остальные посетовали, что у них нет огорода.

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